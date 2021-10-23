Соціолог пояснив, про що свідчить падіння рейтингу Медведчука

Наразі медіаприсутність Медведчука переважно пов’язана із судами над ним

Суттєве зниження політичного рейтингу Віктора Медведчука насамперед пояснюється закриттям його телеканалів і зменшенням його присутності в медіа. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник соціологічних і політичних досліджень Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушевський.

Фахівець пояснив, що наразі медіаприсутність цього проросійського політика переважно пов’язана із судами над ним, і не сприяє його підтримці.

«Водночас соціологи не виключають, що частина його прихильників можуть відмовлятися брати участь в опитуванні, бо для респондента може бути некомфортно сказати вголос про те, що він підтримує людину, яку підозрюють у державній зраді», – вважає Антон Грушевський.

Зазначимо, що згідно з останнім опитуванням КМІС, президентський рейтинг Віктора Медведчука наразі складає 3,4%.

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Сам політик назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

Нагадаємо також, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.