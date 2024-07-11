Посол України в Туреччині пояснив, чому Ердоган контактує з Путіним

Василь Боднар: «Турки сприймають діалог із Росією як високий рівень міжнародної довіри до лідера, і це позитивно впливає на рейтинги»

Реджеп Ердоган контактує з Володимиром Путіним, так як Туреччина має комплекс двосторонніх питань і проблем з Росією, які стосуються нафти, енергетики, торгівлі та туризму. Водночас з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина триває відкритим вікно діалогу з Москвою, аби вмовити її припинити війну. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Дипломат прокоментував останню зустріч Ердогана та Путіна у рамках засідання Шанхайської організації співробітництва. Боднар зауважив, що подібних зустрічей було вже декілька. За його словами, залежно від публічної комунікації такі аудієнції сприймаються кардинально протилежно – або це «зрада», або «перемога».

Водночас, наголошує посол, Туреччина має великий комплекс двосторонніх питань і проблем з Росією: енергетична взаємодія, розбудова ядерної енергетики; транспортні комунікації; розвиток торгівлі; питання туризму – а це мільярдні прибутки для Туреччини та тисячі робочих місць.

«Окрім того, ситуація в Сирії, Лівії, на Південному Кавказі та й багато інших зон взаємодії та конфронтації складають основу порядку денного переговорів між Туреччиною та Росією. Слід враховувати й внутрішньополітичний контекст у самій Туреччині, де діалог із Росією сприймається як високий рівень міжнародної довіри до турецького лідера, що, у свою чергу, позитивно впливає на рейтинги (Ердогана – «Главком»)», – зауважив дипломат.

Василь Боднар наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Туреччина намагається тримати відкритим вікно діалогу з Москвою, аби вмовити її припинити війну. Посол додає, що ця тема була однією з основних у переговорах Ердогана з Путіним, і це не є таємницею.

«Тому, коли з нашої сторони лунають критичні закиди на адресу Туреччини, я завжди відповідаю: невже ми забули про роль Туреччини у створені зернового коридору чи обміні військовополоненими? Ймовірно, і зараз, на цих переговорах, обговорюється черговий обмін полоненими? А можливо, вирішується питання безпеки судноплавства у Чорному морі, або інші питання, які потрібні Україні, щоб вижити в цій війні?» – підкреслює дипломат.

Посол пояснив, що Туреччина традиційно використовує зустрічі з Путіним для просування теми миру і своєї посередницької ролі. Водночас Боднар наголошує: Ердоган чітко підтримує принцип територіальної цілісності України, адже в Туреччині розуміють, що будь-які поступки агресору можуть обернутися загрозами й для них самих.

«Звичайно, певні заяви можуть «різати вухо» і не будуть так сприйматися в Україні, як у Туреччині. Наприклад, заклики до прямих переговорів чи прагнення залучити Москву до Саміту миру. Однозначно, що не все може відповідати нашим інтересам. Але це вже предмет переговорів і нашої спроможності досягти домовленостей з турецькою стороною», – пояснив дипломат. Він додав, що саме з цією метою українська сторона активно розвиває політичний діалог з Туреччиною.

Раніше повідомлялося, що російське видання «Нова газета. Європа» дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Але Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.