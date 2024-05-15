По два євро за метр: Естонія пустить із молотка острів у Балтійському морі

Естонія має намір продати безлюдний острів Hõralaid на аукціоні

Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, як пише видання Postimees, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро.

Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будинкове будівництво. Острів у Балтійському морі є безлюдним. А аукціон, у ході якого можна буде зробити ставки, розпочнеться 20 травня.

Територія порівняно невелика – близько 20 гектарів. Із плюсів – через невелику глибину навколо Hõralaid, дістатися до нього із сусідніх островів можна пішки.

Hõralaid, єдиний приватний морський острів з правами на забудову в країнах Балтії, буде проданий на аукціоні, який розпочнеться 20 травня. Стартова ціна цілого острова становить 480 тис євро, – пише видання.

За словами експерта з нерухомості Тіну Тоомпарга, це унікальна нерухомість і остаточна ціна після аукціону може бути в рази вищою. «Що робить острів особливим, так це право на забудову, яке не надається багатьом подібним об’єктам через природоохоронні умови», – сказав Томпарк.

Як зазначають журналісти, острів наразі населений вівцями, птахами та дикими тваринами, але також його можна заселити людьми, збудувати будинки, а також зробити пристань для човнів. Морських островів з правом забудови на продаж немає більше в країнах Балтії, подібні об’єкти продаються, наприклад, у Фінляндії, де ціни на острови сягають мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл в інтерв'ю Breaking Defense.

Читайте також: The Wall Street Journal назвала естонське місто, яке може стати ціллю Путіна