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Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: Мінохоронздоров’я звернулося до правоохоронців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: Мінохоронздоров’я звернулося до правоохоронців
фото з відкритих джерел

Ляшко пояснив, що кожен учасник тендера на відбудову «Охматдиту» оцінювався за п’ятьма критеріями

Правоохоронці додатково перевірять тендер на відбудову «Охматдиту», переможцем якого стала компанія, що пропонує свої послуги за завищеними цінами. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як нагадав Ляшко, тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі «Охматдиту» 19 липня оголосив  БО «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство». За словами міністра, участь у тендері взяли 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу.

Ляшко пояснив, що кожен учасник оцінювався за п’ятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально–технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії, за його словами,  були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

За словами міністра, на підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками конкурсу документів робочій групі НДСЛ «Охматдит» рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Буд–технолоджі», про що було публічно повідомлено керівником лікарні.

«Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи», – зазначив Віутор Ляшко.

За словами Ляшка, зважаючи на суспільний резонанс, викликаний вибором фірми для проведення робіт, Мінздоров’я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок.

«Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий», – зауважив Ляшко.

Очільник Міністерства охорони здоров’я пообіцяв, шо від моменту, коли з компанією–підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.  

Нагадаємо, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. 

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Теги: тендер Охматдит Київ

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