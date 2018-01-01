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    Турецька армія несе втрати в Сирії

    Збройні сили Туреччини в операції «Оливкова гілка» втратили трьох військових
    В рамках операції «Оливкова гілка», що триває в районі Афріна у Сирії, загинули троє турецьких військовослужбовців. Про це інформує генштаб збройних сил Туреччини. Згідно з повідомленням, один з військових загинув в бою з «терористами PKK / KCK / PYD-YPG і ДАІШ (ІДІЛ, ІД – ред.)» на північному заході Сирії. Ще один
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    Військовий Туреччини
    Військовий Туреччини

    Збройні сили Туреччини в операції «Оливкова гілка» втратили трьох військових

    В рамках операції «Оливкова гілка», що триває в районі Афріна у Сирії, загинули троє турецьких військовослужбовців. Про це інформує генштаб збройних сил Туреччини.

    Згідно з повідомленням, один з військових загинув в бою з «терористами PKK / KCK / PYD-YPG і ДАІШ (ІДІЛ, ІД – ред.)» на північному заході Сирії. Ще один військовослужбовець убитий «в результаті атаки терористів» на розташування військової частини в районі турецької провінції Кіліс, що граничить з Афріном.

    Командування збройних сил Туреччини повідомило також, що в районі Шейх Хороз на північному сході Афріну «один зі снарядів, випущених терористами», потрапив в турецький танк. Загинув військовослужбовець, який перебував поруч з танком, ще одного було поранено.

    У Генштабі висловили співчуття близьким та родичами полеглих.

    Нагадаємо, Туреччина збирається розширити військову операцію проти курдських воєнізованих формувань «Загони народної самооборони» на весь простір сирійсько-турецького кордону.

    Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.

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    Джерело: Анадолу

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