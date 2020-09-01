У Туреччині затримали командира ІДІЛ, який планував теракт у Святій Софії



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Собор Святої Софії в Стамбулі

Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту

Туреччина заявила про затримання вищого командира терористичної організації «Ісламська держава», звинувативши його в плануванні нападів на туристичні місця і політичних лідерів.

Про це повідомляє New York Times.

«Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту», – повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Цей громадянин Туреччини, ідентифікований як Махмут Озден, був затриманий в провінції Адана (південна частина країни).

«Він був у постійному контакті з членами ІДІЛ в Іраку і Сирії», – додав Сойлу.

За даними державного інформаційного агентства Anadolu, підозрюваний був доставлений в Стамбул, а потім узятий під варту судом і поміщений у в'язницю Сіліврі в понеділок.

За даними агентства, затриманий Махмут Озден підозрюється в координації декількох проєктів терактів у знакових місцях, таких як колишній собор Святої Софії в Стамбулі, який нещодавно був перетворений на мечеть, та нападів на політиків.

До слова, у серпні в Афганістані ліквідували голову розвідки ІДІЛ.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині. Обидва фігуранти були пов’язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави».

Як повідомлялося, 26 липня, бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.