У Туреччині затримали командира ІДІЛ, який планував теракт у Святій Софії
Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту
Туреччина заявила про затримання вищого командира терористичної організації «Ісламська держава», звинувативши його в плануванні нападів на туристичні місця і політичних лідерів.
Про це повідомляє New York Times.
«Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту», – повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.
Цей громадянин Туреччини, ідентифікований як Махмут Озден, був затриманий в провінції Адана (південна частина країни).
«Він був у постійному контакті з членами ІДІЛ в Іраку і Сирії», – додав Сойлу.
За даними державного інформаційного агентства Anadolu, підозрюваний був доставлений в Стамбул, а потім узятий під варту судом і поміщений у в'язницю Сіліврі в понеділок.
За даними агентства, затриманий Махмут Озден підозрюється в координації декількох проєктів терактів у знакових місцях, таких як колишній собор Святої Софії в Стамбулі, який нещодавно був перетворений на мечеть, та нападів на політиків.
До слова, у серпні в Афганістані ліквідували голову розвідки ІДІЛ.
Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині. Обидва фігуранти були пов’язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави».
Як повідомлялося, 26 липня, бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.