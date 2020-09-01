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    У світі

    У Туреччині затримали командира ІДІЛ, який планував теракт у Святій Софії

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    Собор Святої Софії в Стамбулі - У Туреччині затримали командира ІДІЛ, який планував теракт у Святій Софії
    Собор Святої Софії в Стамбулі

    Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту

    Туреччина заявила про затримання вищого командира терористичної організації «Ісламська держава», звинувативши його в плануванні нападів на туристичні місця і політичних лідерів.

    Про це повідомляє New York Times.

    «Ймовірний емір ІДІЛ у Туреччині був затриманий за підозрою в зберіганні важливих планів і взятий під варту», – повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

    Цей громадянин Туреччини, ідентифікований як Махмут Озден, був затриманий в провінції Адана (південна частина країни).

    «Він був у постійному контакті з членами ІДІЛ в Іраку і Сирії», – додав Сойлу.

    За даними державного інформаційного агентства Anadolu, підозрюваний був доставлений в Стамбул, а потім узятий під варту судом і поміщений у в'язницю Сіліврі в понеділок.

    За даними агентства, затриманий Махмут Озден підозрюється в координації декількох проєктів терактів у  знакових місцях, таких як колишній собор Святої Софії в Стамбулі, який нещодавно був перетворений на мечеть, та нападів на політиків.

    До слова, у серпні в Афганістані ліквідували голову розвідки ІДІЛ.

    Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині. Обидва фігуранти були пов’язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави».

    Як повідомлялося, 26 липня, бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.

    Туреччина теракт ІДІЛ тероризм Стамбул арешт Ісламська держава
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