Війна в Ізраїлі: кількість загиблих сягнула 900

Понад 100 тіл виявили на невеликому фермерському господарстві в Бері, де ХАМАС тримав заручників

В Ізраїлі кількість загиблих від атак ХАМАСу збільшилась до 900. Про це повідомляє Associated press.

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За даними ізраїльської служби порятунку Zaka, понад 100 тіл виявили на невеликому фермерському господарстві в Бері, де ХАМАС тримав заручників. Це призвело до збільшення загальної кількості жертв атак ХАМАСу до 900 осіб. Перед нападом на господарство в Бері там мешкало близько 1 000 осіб.

У понеділок ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу сектору Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій ХАМАС.

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Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. Про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама.