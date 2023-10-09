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Війна в Ізраїлі: кількість загиблих сягнула 900

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих сягнула 900
фото: Reuters

Понад 100 тіл виявили на невеликому фермерському господарстві в Бері, де ХАМАС тримав заручників

В Ізраїлі кількість загиблих від атак ХАМАСу збільшилась до 900. Про це повідомляє Associated press.

За даними ізраїльської служби порятунку Zaka, понад 100 тіл виявили на невеликому фермерському господарстві в Бері, де ХАМАС тримав заручників. Це призвело до збільшення загальної кількості жертв атак ХАМАСу до 900 осіб. Перед нападом на господарство в Бері там мешкало близько 1 000 осіб.

У понеділок ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу сектору Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2,3 мільйона людей, які проживають на території, контрольованій ХАМАС.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. Про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама.

Теги: ХАМАС військові війна армія Ізраїль

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