У Багдаді викрадено американську журналістку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Багдаді викрадено американську журналістку
Міністерство внутрішніх справ Іраку повідомило про розгортання масштабної операції з розшуку викраденої журналістки 

У столиці Іраку невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press та CNN.

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За даними іракських силовиків, у злочині були задіяні два автомобілі. Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, що призвело до затримання одного підозрюваного. Проте саму журналістку встигли пересадити в іншу автівку, яка зникла у напрямку провінції Бабіл.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило факт викрадення іноземної громадянки та повідомило про розгортання масштабної операції з її розшуку, залучаючи розвідувальні дані та посилені польові підрозділи. Редакція Al-Monitor висловила глибоку стурбованість долею своєї авторки та закликала до її негайного звільнення.

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація Трампа уважно відстежує ситуацію, підкресливши, що безпека американських громадян є найвищим пріоритетом. Офіційні представники посольства в Багдаді наразі утримуються від розлогих коментарів з міркувань конфіденційності. Поки не встановлено, чи пов’язаний цей напад із загостренням регіонального конфлікту за участі проіранських угруповань, які регулярно атакують американські об'єкти в країні. Раніше дипломатичне представництво США вже попереджало своїх громадян про високі ризики викрадень в Іраку.

Раніше дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони.

Як відомо, 17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни. 

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.

Читайте також

28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1»
Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
26 березня, 12:14
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
18 березня, 05:40
Іранські ударні безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
13 березня, 04:16
Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку: є поранені
Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку: є поранені
13 березня, 00:49
За попередніми даними, Іран атакував один із нафтових танкерів поблизу порту Басра
Два нафтові танкери потрапили під обстріл біля узбережжя Іраку (відео)
12 березня, 00:22
Золото і валюта, затримані в Угорщині
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
10 березня, 14:02
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
8 березня, 20:41
Журналісти в Україні не просять про співчуття
Журналісти в Україні не просять про співчуття
5 березня, 20:47
Зловмисник били та погрожували підлітку вбивством
У Львові чоловіки викрали підлітка та тримали його у шафі, вимагаючи вигаданий борг
2 березня, 20:03

У Багдаді викрадено американську журналістку
У Багдаді викрадено американську журналістку
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»
Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані

Новини

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Сьогодні, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Сьогодні, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Сьогодні, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
