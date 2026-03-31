У Багдаді викрадено американську журналістку

Міністерство внутрішніх справ Іраку повідомило про розгортання масштабної операції з розшуку викраденої журналістки

У столиці Іраку невідомі викрали американську фрілансерку Шеллі Кіттлсон, яка тривалий час працює в регіоні та співпрацює з виданням Al-Monitor. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press та CNN.

Інцидент стався у центрі Багдада на вулиці Саадун. За даними іракських силовиків, у злочині були задіяні два автомобілі. Під час переслідування один із транспортних засобів зловмисників перекинувся неподалік міста Аль-Хасва, що призвело до затримання одного підозрюваного. Проте саму журналістку встигли пересадити в іншу автівку, яка зникла у напрямку провінції Бабіл.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило факт викрадення іноземної громадянки та повідомило про розгортання масштабної операції з її розшуку, залучаючи розвідувальні дані та посилені польові підрозділи. Редакція Al-Monitor висловила глибоку стурбованість долею своєї авторки та закликала до її негайного звільнення.

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація Трампа уважно відстежує ситуацію, підкресливши, що безпека американських громадян є найвищим пріоритетом. Офіційні представники посольства в Багдаді наразі утримуються від розлогих коментарів з міркувань конфіденційності. Поки не встановлено, чи пов’язаний цей напад із загостренням регіонального конфлікту за участі проіранських угруповань, які регулярно атакують американські об'єкти в країні. Раніше дипломатичне представництво США вже попереджало своїх громадян про високі ризики викрадень в Іраку.

Раніше дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони.

Як відомо, 17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.