Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
фото з відкритих джерел

Окрім посольства, було обстріляно американський дипломатичний офіс неподалік міжнародного аеропорту Багдада

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Паралельно з цим нападом було зафіксовано обстріл ще одного американського об’єкта – дипломатичного офісу неподалік міжнародного аеропорту Багдада. По будівлі випустили два снаряди, що змусило активувати захисні системи. Інформація про руйнування чи постраждалих унаслідок цих інцидентів наразі уточнюється.

Відповідальність за масовані удари взяла на себе організація «Ісламський опір в Іраку», що об’єднує низку проіранських збройних угруповань. Бойовики заявили про проведення майже пів сотні атак із використанням десятків дронів та ракет по американських об’єктах як у самому Іраку, так і за його межами.

Армія Іраку виступила з різким засудженням інцидентів, назвавши їх терористичним актом та прямим посяганням на державний суверенітет. Військове керівництво країни пообіцяв вистежити причетні «злочинні групи» та притягнути винних до відповідальності. Напад стався попри обіцянки Багдада посилити безпеку іноземних дипмісій на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як відомо, 17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни. 

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.

До слова, влада Абу-Дабі призупинила роботу одного з найбільших у світі газових родовищ Шах після атаки безпілотника, що спричинила пожежу на об'єкті.

Раніше під удар потрапив ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі – єдиний експортний шлях країни, що оминає заблоковану Ормузьку протоку. Через повторні атаки дронів завантаження нафти там було зупинено вже вдруге за останні кілька днів. 

Теги: Ірак США війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua