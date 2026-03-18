Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом

Окрім посольства, було обстріляно американський дипломатичний офіс неподалік міжнародного аеропорту Багдада

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Паралельно з цим нападом було зафіксовано обстріл ще одного американського об’єкта – дипломатичного офісу неподалік міжнародного аеропорту Багдада. По будівлі випустили два снаряди, що змусило активувати захисні системи. Інформація про руйнування чи постраждалих унаслідок цих інцидентів наразі уточнюється.

Відповідальність за масовані удари взяла на себе організація «Ісламський опір в Іраку», що об’єднує низку проіранських збройних угруповань. Бойовики заявили про проведення майже пів сотні атак із використанням десятків дронів та ракет по американських об’єктах як у самому Іраку, так і за його межами.

Армія Іраку виступила з різким засудженням інцидентів, назвавши їх терористичним актом та прямим посяганням на державний суверенітет. Військове керівництво країни пообіцяв вистежити причетні «злочинні групи» та притягнути винних до відповідальності. Напад стався попри обіцянки Багдада посилити безпеку іноземних дипмісій на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як відомо, 17 березня у столиці Іраку розпочалося з масштабної атаки безпілотників, ціллю якої стали ключові об'єкти в укріпленій «Зеленій зоні» та на півдні країни.

Міністерство внутрішніх справ Іраку підтвердило влучання дрона в готель «Аль-Рашид», де зазвичай зупиняються іноземні дипломати та офіційні особи. За даними експертних груп, БпЛА врізався у верхню огорожу будівлі. Влада запевняє, що інцидент не призвів до людських жертв чи значних руйнувань.

До слова, влада Абу-Дабі призупинила роботу одного з найбільших у світі газових родовищ Шах після атаки безпілотника, що спричинила пожежу на об'єкті.

Раніше під удар потрапив ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі – єдиний експортний шлях країни, що оминає заблоковану Ормузьку протоку. Через повторні атаки дронів завантаження нафти там було зупинено вже вдруге за останні кілька днів.