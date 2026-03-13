Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку: є поранені

Поранених французьких військових доставили до медичного центру

У ніч на 13 березня в Іраку в районі міста Ербіль іранські безпілотники атакували військову базу, де розміщуються французькі військові та курдські сили Пешмерга. Унаслідок удару поранення отримали щонайменше шість французьких солдатів. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Атака сталася на базі в районі Махмур неподалік міжнародного аеропорту Ербіля. Джерела у сфері безпеки повідомили, що удар здійснили безпілотники іранського виробництва.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Поранених французьких військових доставили до медичного центру, де їм надали необхідну допомогу.

Губернатор Ербіля Омед Кошнау підтвердив факт атаки безпілотників та повідомив, що обставини інциденту наразі з’ясовують.

До слова, щонайменше одна людина загинула внаслідок атаки на два нафтові танкери в Перській затоці поблизу іракського порту Басра.