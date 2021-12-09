Український корабель біля Керченської протоки знаходиться на законних підставах: реакція України

Судно є пошуково-рятувальним й не має жодної зброї на борту

Резніков назвав істерику Росії щодо «Донбасу» «черговим російський інформаційним вкидом»

Сьогодні, 9 грудня, ФСБ Росії заявило про те, що українське судно «Донбас» нібито наблизилось до Керченської протоки без попередньої заявки на проходження й розцінило це, як провокацію з боку України. Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим російський інформаційним вкидом. Про це пише «РБК-Україна».

За словами міністра, Російська Федерація продовжує свої маніпуляції називаючи сьогоднішній «інцидент» провокацією, оскільки судно «Донбас» є пошуково-рятувальним й не має жодної зброї на борт».

«Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані двох кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм», – відзначив Резніков.

Також міністр зауважив, що Азовське море є акваторією спільного користування, у зв’язку з чим українські судна мають повне право знаходитися там.

«У цілому ж Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (33км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції», – додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні Росія заявила, що український корабель прямує в бік Керченської протоки і вимагала змінити курс.

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