  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Бангладеш від вибуху газопроводу семеро людей загинули, ще 25 – постраждали

    • Розсилка
    У Бангладеш від вибуху газопроводу семеро людей загинули, ще 25 – постраждали
    Фото: Reuters

    Постраждалі були доправлені до лікарні, деякі з них перебувають у критичному стані

    Щонайменше семеро людей загинули та 25 постраждали внаслідок вибуху газопроводу в порту міста Читтагонг у Бангладеш в неділю вранці. 

    Про це повідомляє агенція Anadolu.

    «Наразі нам відомо про сімох загиблих, серед яких одна дитина, четверо чоловіків та дві жінки, тіла яких сильно обгоріли», – поінформували у місцевій поліції.

    Всі постраждалі були доправлені до лікарні, деякі з них перебувають у критичному стані.

    Місцева поліція та пожежники продовжують рятувальну операцію. Вони не виключають, що кількість загиблих може зрости.

    «За попередньою версією, через вибух газопроводу обвалилася частина будівлі», – зазначили у поліції.

    Посилаючись на очевидців, місцеві ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху стіни будівлі були зруйновані, сусідні будівлі та припарковані автівки пошкоджені.

    Нагадаємо, на півночі Сирії у суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччино, в результаті чого загинули щонайменше 18 людей.

    вибух Бангладеш поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ