На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку
Від удару легковий автомобіль відкинуло за межі проїзної частини, після чого він злетів з дороги та впав у річку Прут
фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП водій авто та його 30-річна пасажирка, мешканка Вінницької області, отримали травми та були госпіталізовані

У курортному селі Татарів на Прикарпатті сталася ДТП за участі легкового автомобіля Volkswagen та туристичного автобуса Neoplan. Внаслідок зіткнення легковий автомобіль злетів з дороги в річку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen під кермуванням 35-річного мешканця Вінницької області та автобуса Neoplan.

На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку фото 1

Від удару легковий автомобіль відкинуло за межі проїзної частини, після чого він злетів з дороги та впав у річку Прут.

Як видно на оприлюднених поліцією фото, автобус має львівську реєстрацію серії BC.

На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку фото 2

Внаслідок ДТП водій легковика та його 30-річна пасажирка, мешканка Вінницької області, отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Водій автобуса та пасажири не постраждали. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку фото 3

Раніше на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі. 

Нагадаємо, у Польщі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули двоє молодих українців – 20-річна дівчина та 22-річний хлопець.

