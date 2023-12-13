У Білорусі після вибухів запалала електропідстанція (відео)
Про причини та наслідки пожежі наразі невідомо
У білоруському Вітебську, що на півночі країни, спалахнула електропідстанція. Місцеві кажуть, що перед цим чули вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Мешканці Вітебська в соцмережах заявляють, що в кількох районах міста вже зникла вода та електрика.
Мережею ширяться відео з місця пожежі.
Про причини та наслідки пожежі наразі невідомо.
Нагадаємо, що в Росії цього місяця пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів.
До слова, раніше в центрі Москви сталася пожежа. Із будівлі «Електрозаводу» валив густий чорний дим.
Крім того, пізно ввечері 5 грудня в російському Архангельську виникла масштабна пожежа.
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