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У Білорусі після вибухів запалала електропідстанція (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Білорусі після вибухів запалала електропідстанція (відео)
Пожежа у Вітебську
фото: скриншот відео

Про причини та наслідки пожежі наразі невідомо

У білоруському Вітебську, що на півночі країни, спалахнула електропідстанція. Місцеві кажуть, що перед цим чули вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Мешканці Вітебська в соцмережах заявляють, що в кількох районах міста вже зникла вода та електрика.

Мережею ширяться відео з місця пожежі.

Про причини та наслідки пожежі наразі невідомо.

Нагадаємо, що в Росії цього місяця пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів.

До слова, раніше в центрі Москви сталася пожежа. Із будівлі «Електрозаводу» валив густий чорний дим.

Крім того, пізно ввечері 5 грудня в російському Архангельську виникла масштабна пожежа.

Теги: пожежа Білорусь вибух

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