Канада закликає Білорусь звільнити затриманих протестувальників



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«Влада Білорусі має щонайменше розпочати діалог із власним народом й звільнити затриманих» – представник Канади в ООН

Канада уважно стежить за дотриманням прав людини у Білорусі та закликає світ відреагувати на їх масові порушення.

Про це заявив Постійний представник Канади в ООН Боб Рає на неформальному засіданні за формулою Арріа, присвяченому ситуації з правами людини у Білорусі, – повідомляє Укрінформ.

«Ми ставимося до порушень прав людини, особливо доказів вчинення у Білорусі тортур, дуже серйозно. Ми не можемо ігнорувати ці докази чи відійти в бік та сказати, що не збираємося їх обговорювати», – сказав Рає.

На його переконання, «немає причин вважати, що вибори були вільними й справедливими». «Нам слід визнати порушення свободи слова, зборів та права на мирні демонстрації, а також ризик безпеці людей, який це становить для нас усіх. Тож ми маємо відреагувати», – зазначив дипломат.

Він наголосив, що влада Білорусі «має щонайменше розпочати діалог із власним народом й звільнити затриманих». «Існує також потреба у незалежному розслідуванні», – зауважив Рає.

Постійний представник Канади додав, що «наша держава не може ігнорувати такі порушення й такого масштабу, й ми переконані, що інші країни теж не можуть цього робити».

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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