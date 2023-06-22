У Білорусі впав вертоліт РФ

Гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами

Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження

Під Івацевичами в Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Судячи з повідомлення в чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС.

Міноборони Білорусі повідомило, що це сталося у районі 13:30 у Барановському районі. Водночас в повідомленні не зазначено, чий саме гелікоптер «здійснив жорстку посадку».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.