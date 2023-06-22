У Білорусі впав вертоліт РФ
Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження
Під Івацевичами в Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Судячи з повідомлення в чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС.
Міноборони Білорусі повідомило, що це сталося у районі 13:30 у Барановському районі. Водночас в повідомленні не зазначено, чий саме гелікоптер «здійснив жорстку посадку».
Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.
Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
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