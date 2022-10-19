У Бєлгороді «бавовна»: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Влада Бєлгорода заявляє про влучання снаряда в один із об'єктів інфраструктури

У Бєлгороді влучання по об'єкту інфраструктури. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Гладков зазначив, що руйнування незначні.

«Зафіксовано влучання снаряда в один із об'єктів інфраструктури міста Білгорода. Руйнування незначні, вони не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місце виїхали оперативні служби для усунення наслідків.

Вчора повідомлялося, що у Бєлгородській області Росії призупинено рух поїздів через нібито обстріл залізничної станції.

Нагадаємо, 13 жовтня внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах у Курській області.