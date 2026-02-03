Головна Світ Соціум
У Бігороді та області стався блекаут після ракетної атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Світло у Білгороді тепер є від машин та від великих магазинів, як кажуть росіяни
скріншот з відео

У Білгороді та області соціальні об’єкти та критичну інфраструктуру почали переводити на резервні генератори

Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон». Про це пише «Главком».

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Наразі соціальні об’єкти та критичну інфраструктуру, включно з системами водопостачання, почали переводити на резервні генератори. Через масове використання автономних джерел живлення на автозаправках міста виникли великі черги. Влада закликає мешканців купувати пальне в приміській зоні, щоб зменшити скупчення транспорту на АЗС, та запевняє, що ресурсів у регіоні достатньо. Попри складну ситуацію, розгортання пунктів обігріву поки не вважають доцільним. 

Як відомо, місто Енгельс Саратовської області, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні, опинилося в катастрофічних умова. Росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води. 

У мережі з'явилися відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Росіяни, які роками підтримували удари по українській енергетиці, скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ Еко». 

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил окупаційної армії.

До слова, у 2026 році Україна посіла 20-те місце у глобальному рейтингу військової могутності за версію аналітичного ресурсу Global Firepower. Місце країни в глобальному рейтингу військової могутності оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, але також економічний і демографічний потенціал.

Так, сильними сторонами України укладачі рейтингу вважають якраз розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам), обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Натомість найслабшими сторонам України названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів (типу авіаносець, фрегат, корвет, есмінець), власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

