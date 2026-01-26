Головна Країна Політика
Рейтинг найсильніших армій світу: яке місце посіла Україна у 2026 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рейтинг найсильніших армій світу: яке місце посіла Україна у 2026 році
Сильні сторони України включають боєздатність армії, особовий склад, військову техніку та розвинену залізничну мережу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна ввійшла до топ-20 наймогутніших армій світу

У 2026 році Україна посіла 20-те місце у глобальному рейтингу військової могутності за версію аналітичного ресурсу Global Firepower. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рейтинг.

Місце країни в глобальному рейтингу військової могутності оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, але також економічний і демографічний потенціал.

Рейтинг найсильніших армій світу: яке місце посіла Україна у 2026 році фото 1

Так, сильними сторонами України укладачі рейтингу вважають якраз розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам), обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Натомість найслабшими сторонам України названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів (типу авіаносець, фрегат, корвет, есмінець), власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

У рейтингу за комплексом факторів Україна опинилася поруч з Іспанією (18 місце), Єгиптом (19 місце), Польщею (21 місце) і Тайванем (22 місце). Варто зазначити, що у 2025 році Україна теж посідала 20-й рядок у рейтингу армій світу.

Рейтинг найсильніших армій світу: яке місце посіла Україна у 2026 році фото 2
Рейтинг найсильніших армій світу: яке місце посіла Україна у 2026 році фото 3

Global Firepower – це незалежний ресурс, який складає щорічний рейтинг збройних сил країн світу. Він створений для того, щоб давати загальне уявлення про військовий потенціал країн та допомагає порівнювати їх між собою за цим показником.

Нагадаємо, Україна у період з 2020 до 2024 року стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь. Порівняно з 2015-2019 роками імпорт збільшився майже у сто разів.

Після початку повномасштабної війни зброю в Україну відправляли щонайменше 35 країн. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020–2024 роках. Більшість зброї надійшла зі США (45%), Німеччини (12%) та Польщі (11%).

Серед десяти найбільших імпортерів зброї, Україна – єдина європейська держава. Тим часом загальний обсяг постачання зброї у світі залишився на тому ж рівні, що й у попередні роки: зростання імпорту в Європі та Америці було компенсоване зниженням в інших регіонах.

До слова, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру оприлюднив звіт, згідно з яким світові військові витрати у 2024 році сягнули $2,72 трлн, що на 9,4% більше, ніж у 2023 році, і є найстрімкішим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни.

