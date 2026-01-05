Міністр війни США відмітив неефективність російських ППО у Венесуелі

Гегсет: «Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?»

Міністр війни США Піт Гегсет прокоментував нещодавні події у Венесуелі, зазначивши, що російські системи протиповітряної оборони виявилися неефективними під час атаки, передає «Главком».

За його словами, під час операції в центрі Каракаса близько двохсот елітних американських військових успішно виконали завдання, попри наявність російських засобів захисту.

Міністр акцентував на тому, що операція пройшла без втрат серед американських бійців, що, на його думку, стало фактором відновлення стратегічного стримування.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Пізніше виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з несподіваною заявою, запропонувавши уряду США перейти до «порядку денного співпраці». Це стало різким поворотом у її позиції після попередніх звинувачень Вашингтона у «варварському викраденні» Ніколаса Мадуро.

Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.