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Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців
Фото: gettyimages.com

Бєлгородці облаштують окопи, траншеї та встановлять бетонні конуси

Місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд, повідомляє Генеральний штаб України.

«З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів, через які місцеві мешканці залишаються без світла і тепла. Так, 20 грудня у Шебекіно вкотре було гучно. Місцева влада заявили про «обстріл».

Раніше, 18 грудня, російський Бєлгород здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях. Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».

До слова, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Україною формують «засєчную чєрту» через напружену обстановку в регіоні, зокрема, великої кількості обстрілів.

Теги: вибух росія війна тероризм обстріл агресія

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