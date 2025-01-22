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У Німеччині чоловік напав з ножем на людей: серед загиблих – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Німеччині чоловік напав з ножем на людей: серед загиблих – дитина
Громадянин Афганістану напав з ножем на дворічну дитину у Німеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок нападу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення

У німецькому місті Ашаффенбург, у місцевому парку, чоловік напав на людей із ножем, унаслідок цього загинуло двоє осіб, ще двоє отримали серйозні поранення. Про це повідомила міська поліція.

За інформацією правоохоронців, напад здійснив 28-річний громадянин Афганістану. Він атакував дворічну дитину, яка, разом із 41-річним чоловіком, отримала смертельні поранення. Двоє інших постраждалих були серйозно травмовані та госпіталізовані.

«Поліція Ашаффенбурга за підтримки сусідніх відомств розпочала широкомасштабні пошуки підозрюваного, як тільки їм стало відомо про інцидент. 28-річний чоловік був заарештований у безпосередній близькості від місця події. У нього вилучили підозрювану зброю – ніж», – зазначено у повідомленні.

Наразі триває розслідування.

До слова, на Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин.

Також повідомлялося, що жінці, яка забила до смерті 69-річну матір, повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть постраждалої. Зазначається, що жінки разом пили спиртні напої, а потім почали конфліктувати.

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Теги: Німеччина напад дитина смерть вбивство

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