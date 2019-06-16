У Бразилії літак здійснив аварійну посадку без шасі, є травмовані



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Літак після аварії Фото: Globo

Лайнер повернувся в аеропорт через кілька хвилин після вильоту, на його борту перебувало 34 людини

У міжнародному аеропорту ім. Едуардо Гомеса в бразильському місті Манаусі пасажирський літак ATR 42 здійснив аварійну посадку, в результаті чого дві людини отримали легкі травми.

Про це повідомляє телеканал Globo.

Зазначається, що на момент події на борту ATR 42 перебували 34 людини, двоє з яких дістали легкі поранення.

Лайнер, який повинен був пройти по маршруту Манаус - Карауарі, повернувся в аеропорт через кілька хвилин після вильоту.

Відомо, що під час посадки екіпаж літака не зміг випустити шасі, тому повітряне судно приземлилося на «черево».

Нагадаємо, у польському місті Плоцьк під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.