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У Бразилії помер останній представник неконтактного індіанського племені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бразилії помер останній представник неконтактного індіанського племені
Представника племені дослідники називали «Людиною з нори»
Vincent Carelli

Тіло чоловіка знайшли в гамаку біля його солом'яної хатини

У Бразилії останній представник групи корінних народів, що залишилася без контакту із цивілізацією, провів у повній ізоляції 26 років. Нещодавно стало відомо про його смерть. Про це пише BBC.

«Представника племені дослідники називали «Людиною з нори», тому що він копав глибокі ями. Деякі з яких чоловік використовував для лову тварин, а інші, схоже, були схованками», – йдеться в повідомленні.

Тіло чоловіка знайшли 23 серпня в гамаку біля його солом'яної хатини. Слідів насильства не було. Тож науковці вважають, що він помер природною смертю у віці приблизно 60 років. Цей чоловік був останнім представником групи, яка проживала в місцевості корінного населення Танару в штаті Рондонія, що межує з Болівією. Вважається, що більшість його племені були вбиті ще в 1970-х роках під час сутичок із фермерами, які хотіли розширити свою землю.

У 1995 році шестеро членів його племені, що залишилися, були вбиті під час нападу нелегальних шахтарів. Так, чоловік став єдиним, хто вижив. Агентство у справах корінних народів Бразилії (Funai) дізналося про нього лише у 1996 році.

Відтоді дослідники спостерігали за територією для його безпеки. Саме під час звичайного патрулювання агент Funai Альтаїр Хосе Алгаєр знайшов у гамаку біля однієї з його солом’яних хатин тіло чоловіка, прикрите пір’ям.

Раніше повідомлялося, що експерта з ізольованих племен Амазонії застрелили з лука під час експедиції в віддалений район штату Рондонія на північному заході Бразилії.

Теги: Бразилія

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