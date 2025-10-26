Головна Країна Події в Україні
На Рівненщині поліція розшукала грибника, який усю ніч блукав лісом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Рівненщині поліція розшукала грибника, який усю ніч блукав лісом
Поліцейська допомогла грибникові зігрітися у службовій машині, після чого відвезла його до рідних
фото: Національна поліція

Як розповів пенсіонер, він навіть не зрозумів, як заблукав, адже добре знає ліс

У Млинівській громаді Рівненської області правоохоронці оперативно розшукали літнього чоловіка, який зник у лісі під час збирання грибів. Як інформує «Главком», про це повідомляє поліція Рівненщини.

Рідні 76-річного жителя Млинова звернулися до правоохоронців близько 07:20 години 26 жовтня. Чоловік напередодні вдень поїхав автомобілем по гриби й додому не повернувся. Самостійні пошуки результату не дали, тому родина викликала поліціянтів.

На місце одразу вирушила поліцейська офіцерка громади Марія Довгаюк. Вона почала обстеження лісового масиву біля села Ужинець. Уже за годину правоохоронниця помітила чоловіка, який ішов поблизу густих чагарів.

Як розповів пенсіонер, він навіть не зрозумів, як заблукав, адже добре знає цей ліс. Щоб не замерзнути, чоловік ходив усю ніч, поки не почув звуки автомобіля.

Поліцейська допомогла грибникові зігрітися у службовій машині, після чого відвезла його до рідних.

«Він був настільки радий поверненню, що навіть не шкодував за повним відром опеньків, яке довелося залишити в лісі», – розповіла Марія Довгаюк.

Поліція закликає: вирушаючи до лісу, обов’язково беріть із собою заряджений телефон, воду, їжу, сірники та повідомляйте близьких, куди саме прямуєте.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік зірвав у лісі два гігантських білих гриба. Більший гриб заважив два кілограми, менший – 1,3 кг.

Також в українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний».

Як відомо, грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.

