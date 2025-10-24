На Київщині чоловік знайшов нерозірваний «шахед» у кукурудзяному полі (відео)

Вибухлтехніки обережно вилучили боєпипас та знищили з дотриманням норм безпеки

Бойова частина безпілотника не здетонувала та становила потенційну загрозу

На Бориспільщині місцевий житель знайшов вцілілий «шахед» у кукурудзяному полі. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби. Вони встановили, що бойова частина безпілотника не здетонувала та становить потенційну загрозу.

Боєприпас знищили неподалік з дотриманням норм безпеки скриншот відео

Боєприпас обережно вилучили та знищили неподалік з дотриманням норм безпеки.

Правоохоронці нагадують, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не можна підходити до нього та торкатись, а потрібно телефонувати 102.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині рибалки у штучній водоймі помітили підозрілі предмети та повідомили про знахідку рятувальникам. Водолази-сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили з води 15 артилерійських снарядів калібру 30 мм.