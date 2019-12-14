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    У світі

    У Британії в будинок престарілих запросили стриптизера для 89-річної бабусі (відео)

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    Вона&nbsp;хотіла, аби до неї прийшов стриптизер у костюмі пожежного і станцював - У Британії в будинок престарілих запросили стриптизера для 89-річної бабусі (відео)
    Вона хотіла, аби до неї прийшов стриптизер у костюмі пожежного і станцював
    Фото Daily Mail

    Такий подарунок бабусі зробили співробітники організації

    У Британії в будинок для людей похилого віку запросили стриптизера.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Зазначається, що одна з постояльців будинку для людей похилого віку в графстві Суффолк зізналася, що хотіла б побачити танець стриптизера. Про це 89-річна Джоан розповіла на так званому «дереві бажань», на якому постояльці залишають записки зі своїми заповітними бажаннями.

    Вона хотіла, аби до неї прийшов стриптизер у костюмі пожежного і станцював. Співробітники влаштували для Джоан сюрприз і виконали її мрію.

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    Нагадаємо, Олена Кравець станцювала стриптиз.

    Велика Британія культура притулок
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