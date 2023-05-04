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На Кубані через нібито атаку безпілотника горить нафтопереробний завод (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Кубані через нібито атаку безпілотника горить нафтопереробний завод (відео)
У РФ загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів
фото: скриншот відео

Спалахнув Ільський нафтопереробний завод – один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії

У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», – сказав неназваний співрозмовник агентства.

Інцидент стався приблизно о 03:30 4 травня, інших подробиць наразі немає.

Як пишуть російські ЗМІ, Ільський нафтопереробний завод – один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташований у Краснодарському краї, неподалік міста Ільський. Протягом тривалого часу об'єкт є важливим елементом паливно-енергетичного комплексу РФ.

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

До слова, у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.

Теги: пожежа росія завод безпілотник

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