На Кубані через нібито атаку безпілотника горить нафтопереробний завод (відео)

У РФ загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів

Спалахнув Ільський нафтопереробний завод – один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії

У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

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«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», – сказав неназваний співрозмовник агентства.

Інцидент стався приблизно о 03:30 4 травня, інших подробиць наразі немає.

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Як пишуть російські ЗМІ, Ільський нафтопереробний завод – один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташований у Краснодарському краї, неподалік міста Ільський. Протягом тривалого часу об'єкт є важливим елементом паливно-енергетичного комплексу РФ.

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

До слова, у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.