У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами

Заступник міністра охорони здоров'я Бурятії приносить «вибачення за ситуацію, що склалася, і негативні переживання під час надання медичної допомоги»

У Бурятії жінці в онкологічному диспансері видалили здорову праву нирку через те, що її аналізи переплутали з результатами іншого пацієнта. МОЗ республіки перепросило за «негативні переживання», а слідчий комітет порушив кримінальну справу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Після операції хірург відзвітував про видалення «пухлини розміром 15 на 7 см». Однак пізніше з'ясувалося, що орган був абсолютно здоровий.

За даними відповіді МОЗ Бурятії, відомча перевірка підтвердила помилку. «У ході перевірки встановлено, що ваші результати переплутані з іншим пацієнтом», – йдеться в документі. Операція «лапароскопічна нефректомія справа» була виконана на підставі чужих результатів комп'ютерної томографії від 4 січня 2025 року, де описана пухлина.

Ба більше, перевірка виявила й інші порушення. Зокрема, лікарі не провели обов'язковий консиліум для визначення тактики лікування, а протокол УЗД від 16 квітня 2025 року, за яким новоутворення в нирці не було виявлено, не був врахований, не потрапив до системи і не був переданий лікарю.

В офіційному листі заступник міністра охорони здоров'я Бурятії приносить «вибачення за ситуацію, що склалася, і негативні переживання під час надання медичної допомоги». В онкодиспансері проведено службове розслідування, винні притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності. Потерпіла вимагає від лікарні або пересадку нирки, або грошову компенсацію.

До слова, титулованій російській гімнастці Лалі Крамаренко лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска. «Лалі зробили таку операцію, що їй видалили здоровий меніск. Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був чудовий. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг», – заявила тренер.