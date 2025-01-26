Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
Крамаренко перенесла операцію у липні минулого року
Титулованій російській гімнастці Лалі Крамаренко лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомила головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер.
«Лалі зробили таку операцію, що їй видалили здоровий меніск. Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був чудовий. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг. Вона зараз місяць пробула в Ізраїлі, робила там якісь відновлювальні процедури, але вже відрізане не відновиш. Це теж наші лікарі, не хочу називати прізвища. Я б таких лікарів позбавляла диплома», – заявила Вінер.
Лалі Крамаренко 20 років. Вона має титули чемпіонки Росії та Європи з художньої гімнастики. У липні 2024 року вона перенесла операцію на нозі.
Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.
«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.
Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)
«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.
«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.
Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:
- олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
- семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
- дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
- дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
- чемпіонка Європи Лала Крамаренко
- триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич
Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.
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