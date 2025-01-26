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Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
Лалі Крамаренко 20 років. Вона має титули чемпіонки Росії та Європи з художньої гімнастики

Крамаренко перенесла операцію у липні минулого року

Титулованій російській гімнастці Лалі Крамаренко лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомила головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер.

«Лалі зробили таку операцію, що їй видалили здоровий меніск. Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був чудовий. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг. Вона зараз місяць пробула в Ізраїлі, робила там якісь відновлювальні процедури, але вже відрізане не відновиш. Це теж наші лікарі, не хочу називати прізвища. Я б таких лікарів позбавляла диплома», – заявила Вінер.

Лалі Крамаренко 20 років. Вона має титули чемпіонки Росії та Європи з художньої гімнастики. У липні 2024 року вона перенесла операцію на нозі.

Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.

Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)

«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.

Теги: художня гімнастика росія Ірина Вінер-Усманова

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