У Чехії горить склад боєприпасів



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Причини займання складу поки невідомі

Пожежа виникла близько опівдня, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Чехії гасять пожежу на складі боєприпасів у місті Біліна, що поблизу кордону з Німеччиною. Про це повідомляє Novinky.

Зазначається, що склад загорівся 15 вересня близько опівдня, невдовзі після займання стався потужний вибух.

«На місце виїхали сім пожежних бригад із 12 машинами, але їм не одразу дозволили почати роботу, остерігаючись нових вибухів», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Із зони близько 500 метрів довкола складу евакуювали усіх сторонніх людей, зокрема, працівників кількох компаній, перекрили також прилеглі дороги.

Евакуювати мешканців з житлових будинків не довелося, вони знаходяться достатньо далеко від осередку пожежі.

Пожежники продовжують гасити полум’я. Причини займання поки невідомі.