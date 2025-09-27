Financial Times розкрив плани Заходу на повоєнну Газу

Адміністрація Трампа наразі розробляє масштабний мирний план для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер виявив активне бажання долучитися до процесу розбудови Палестинської держави, зокрема очолити тимчасову міжнародну адміністрацію в Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі розробляє масштабний мирний план для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Блер обговорював ці напрацювання з Трампом. Серед елементів плану – створення Палестинського комітету для управління зруйнованим Сектором Гази, діяльність якого б контролювалася міжнародною наглядовою радою.

Джерела FT підтверджують, що Блер має намір увійти до складу цієї наглядової ради, а одна з поінформованих осіб навіть стверджує, що його запропонували на посаду голови так званого «Міжнародного перехідного органу Гази».

Сам офіс Тоні Блера відмовився надавати будь-які коментарі журналістам із цього приводу.

Видання нагадує, що після відставки з посади прем'єр-міністра Блер тривалий час працював як посланець із питань Близького Сходу. Останнім часом він активно просував ідею міжнародної опіки над Сектором Гази як механізму управління після завершення поточної війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Однак ця ідея наштовхується на протидію з боку низки європейських та арабських держав. Вони вважають міжнародну опіку спробою маргіналізувати палестинців. Натомість ці країни наполягають, що управління Газою має здійснювати комітет палестинських технократів, який буде схвалений Палестинською адміністрацією – квазіурядовим органом на Західному березі річки Йордан, що користується підтримкою Заходу.

Як повідомлялося, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не буде відіграватиме «жодної ролі» в майбутньому управлінні Палестиною.

Варто зазначити, що США не надали Аббасу візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН, тому він був змушений виступити через відеозвернення. «ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії», – наголосив він.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.