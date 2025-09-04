Кім Чен Ин отримав порцію похвали від Путіна щодо північнокорейських солдатів

Путін «високо оцінив» північнокорейських солдатів, які воюють проти України, а Кім висловив подяку

Лідер КНДР Кім Чен Им пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором з Москвою.

Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що Кім та Путін «обмінялися відвертими думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань».

У повідомленні зазначається, що Путін «високо оцінив» північнокорейських солдатів, які воюють проти України, а Кім висловив подяку.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

Раніше американський президент Дональд Трамп передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.

Своєю чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку».

Каллас підкреслила, що присутність Сі Цзіньпіна поруч з Путіним і Кім Чен Ином символізує не просто антизахідну риторику, а спробу побудувати «антизахідний новий світовий порядок».

До слова, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».