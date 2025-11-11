У Домініканській Республіці мільйони людей залишились без світла

Точна причина інциденту залишалася незрозумілою

У Домініканській Республіці сталося рідкісне повне знеструмлення, яке спричинило перебої в транспортних системах і паралізувало роботу підприємств у країні з населенням майже 11 мільйонів людей. Про це пише АР, передає «Главком».

Чиновники повідомили, що відключення електроенергії стало результатом збоїв у системі передачі енергії, але точна причина інциденту залишалася незрозумілою. За інформацією державної компанії з передачі електроенергії, яка працює в децентралізованій системі, зупинка генеруючих блоків у Сан-Педро-де-Макоріс та на електростанції Кіскея призвела до серії збоїв на інших енергогенеруючих об'єктах.

Наразі невідомо, скільки часу займе відновлення постачання електроенергії по всій країні. Відключення електрики також порушило роботу громадського транспорту, включаючи метрополітен в столиці, Санто-Домінго.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, понад 60% електроенергії Домініканської Республіки виробляється за рахунок нафти та її продуктів, тоді як вугілля, природний газ і відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, вітрова та гідроенергетика, займають меншу частину в енергетичному балансі країни.

До слова, Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року.