Іспанія та Португалія ризикують повторити масштабний блекаут

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Іспанія та Португалія ризикують повторити масштабний блекаут
Іспанія важко оговтувалась після блекауту навесні цього року
фото із відкритих джерел

Португалія та Іспанія – найвразливіші до відключень електроенергії країни в Європі

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Тоді близько 60 млн людей на Іберійському півострові залишилися без світла на кілька годин. Це стало найбільшим відключенням енергії в сучасній історії регіону.

Згідно з дослідженням Ember, ключова проблема полягає в обмежених міжмережевих з'єднаннях Іберійського півострова з континентальною європейською електромережею. Ця ізольованість підвищує ризик повторення подібних катастрофічних сценаріїв. 

Після квітневого інциденту, який вдалося повністю ліквідувати в Іспанії приблизно за 16 годин, Мадрид та Лісабон звернулися до Європейського Союзу. Вони закликали підтримати нові проєкти зі зміцнення міжмережевих зв'язків, назвавши сильніші з'єднання необхідною умовою для запобігання майбутнім перебоям.

Відновлення енергопостачання в квітні відбулося завдяки оперативній допомозі сусідів. Вже через 10 хвилин після початку блекауту було повторно підключено першу електролінію Франція-Іспанія, а потім – міжмережні з'єднання з Марокко та інші зв'язки з Францією. Використання гідроелектростанцій та газових установок дозволило повністю відновити роботу мережі в Іспанії близько 4-ї ранку наступного дня.

Очікується, що остаточний звіт європейських операторів мереж (ENTSO-E) щодо квітневого блекауту буде опубліковано в жовтні.

Нагадаємо, іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії.

Теги: Іспанія Португалія блекаут відключення

