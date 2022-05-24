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    У Франції пропонують вакцинувати людей, які контактували з хворими на мавпячу віспу

    Медпрацівників, які контактували з хворими на мавпячу віспу, вакцинуватимуть - У Франції пропонують вакцинувати людей, які контактували з хворими на мавпячу віспу
    Медпрацівників, які контактували з хворими на мавпячу віспу, вакцинуватимуть
    фото з відкритих джерел

    Вакцинуватимуть і людей з групи ризику, зокрема, медпрацівників

    У Франції планують вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп. Відповідні рекомендації надало головне управління охорони здоров'я (HAS) країни, передає BFM TV.

    «HAS рекомендує почати реалізацію стратегії вакцинації людей, які контактували з хворими на віспу мавп», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, планують вакцинувати і людей з групи ризику, зокрема, медичних працівників, які контактували з хворими без засобів індивідуального захисту.

    Раніше у ВООЗ заявляли, що спалах віспи мавп не вимагає масової вакцинації. Як підкреслив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів в Європейському бюро організації Річард Пебоді, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя буде достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

    Сьогодні ствло відомо, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Франції пропонують вакцинувати людей, які контактували з хворими на мавпячу віспу