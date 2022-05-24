У Франції пропонують вакцинувати людей, які контактували з хворими на мавпячу віспу

У Франції планують вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп. Відповідні рекомендації надало головне управління охорони здоров'я (HAS) країни, передає BFM TV .

«HAS рекомендує почати реалізацію стратегії вакцинації людей, які контактували з хворими на віспу мавп», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, планують вакцинувати і людей з групи ризику, зокрема, медичних працівників, які контактували з хворими без засобів індивідуального захисту.

Раніше у ВООЗ заявляли, що спалах віспи мавп не вимагає масової вакцинації. Як підкреслив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів в Європейському бюро організації Річард Пебоді, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя буде достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

Сьогодні ствло відомо, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.