Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу



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Медичні маски стали популярним аксесуаром Фото: buro247

Актуальний модний аксесуар Urban Air Mask 2.0. коштує $295

На хвилі загальносвітової паніки через пандемію коронавірусу свою версію засобів індивідуального захисту органів дихання запропонували французький модний бренд Marine Serre і виробник медичних аксесуарів Airinum.

Це респіратор Urban Air Mask 2.0.

Аксесуар виконаний з чорного трикотажу і прикрашений з боків фірмовими півмісяцями і логотипами Marine Serre.

Респіратор представлений в одному розмірі, у нього знімний еластичний ремінець для голови.

У комплекті з маскою йдуть 2 змінних фільтра з ефективністю 98% для часток розміром до 0,3 мкм і два клапана видиху.

Актуальний модний аксесуар Urban Air Mask 2.0. коштує $295.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.