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    Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу

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    Медичні маски стали популярним аксесуаром - Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу
    Медичні маски стали популярним аксесуаром
    Фото: buro247

    Актуальний модний аксесуар Urban Air Mask 2.0. коштує $295

    На хвилі загальносвітової паніки через пандемію коронавірусу свою версію засобів індивідуального захисту органів дихання запропонували французький модний бренд Marine Serre і виробник медичних аксесуарів Airinum.

    Це респіратор Urban Air Mask 2.0.

    Аксесуар виконаний з чорного трикотажу і прикрашений з боків фірмовими півмісяцями і логотипами Marine Serre.

    Респіратор представлений в одному розмірі, у нього знімний еластичний ремінець для голови.

    У комплекті з маскою йдуть 2 змінних фільтра з ефективністю 98% для часток розміром до 0,3 мкм і два клапана видиху.

    Актуальний модний аксесуар Urban Air Mask 2.0. коштує $295.

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    Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу
    Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу
    Модний аксесуар: французький бренд створив маски від коронавірусу
    Фото: buro247

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Франція карантин мода коронавірус
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