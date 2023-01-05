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У Франції перед судом постане колишній глава зовнішньої розвідки

Альона Боженко
glavcom.ua
У Франції перед судом постане колишній глава зовнішньої розвідки
Бернара Бажоле звинувачують у здирництві
фото із відкритих джерел

Бернару Бажоле були пред'явлені звинувачення у жовтні (2022 року) у співучасті у спробі здирництва

Колишнього генерального директора Головного управління зовнішньої безпеки (DGSE) Франції Бернара Бажоле звинувачують у спробі здирства. Про це повідомляє France 24.

За інформацією видання, Бажоле, який обіймав посаду з 2013 по 2017 роки, було пред'явлено звинувачення у довільному посяганні на особисту свободу особою, наділеною державною владою.

«Ексгендиректору DGSE Бернару Бажоле були пред'явлені звинувачення у жовтні (2022 року) у співучасті у спробі здирництва у бізнесмена, який звинувачує службу розвідки в тому, що вона вдалася до примусу, щоб вимагати від нього гроші у 2016 році», – передає агентство.

Зазначається, що у березні 2016 року співробітники DGSE у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля в ході перевірки заявили франко-швейцарському бізнесменові Олену Дюменілю, що той має виплатити державі 15 млн євро і при цьому показували фотографії його та його родини. За словами Дюменіля, йому загрожували.

У жовтні 2022 року, коли Бажоле висунули звинувачення, він заявив, що розпорядився щодо допиту в аеропорту, але не став вдаватися до подробиць його реалізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Польщі направила до суду обвинувальний акт проти росіянина і громадянина Білорусі, яких звинувачують у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).

Теги: прокуратура суд гроші Франція

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