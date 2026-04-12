У Британії 250 собак жили в одній кімнаті: що з ними трапилося

Організація із захисту тварин заявляє, що була змушена спростувати твердження про те, що зображення собак створив штучний інтелект

У Британії врятували понад 250 собак-метисів пуделя, яких тримали у приватному помешканні. На знімку, який зробив рятувальник, видно десятки собак, скупчених у кімнаті. У благодійній організації із захисту тварин (RSPCA) повідомили, що тварини почуваються добре. Про це інформує «Главком» із посиланням на BBC.

RSPCA раніше заявляла, що кількість і умови утримання собак, який знайшли в січні в нерозголошеному місці у Британії, «швидко вийшли з-під контролю через виняткові сімейні обставини».

Лі Гопгуд, оперативний суперінтендант RSPCA по Півночі Англії, сказав, що «як не дивно… собаки в порядку і почуваються дуже, дуже добре».

Однак багатьох собак знайшли із «зваляною та закоростянілою шерстю», яка потребувала лікування.

Із врятованих тварин 87 передали під опіку RSPCA, а решту взяла Dogs Trust.

Після надання догляду та поведінкової підтримки «багатьох собак уже успішно прилаштували, і вони насолоджуються життям у своїх постійних домівках», сказав речник Dogs Trust.

Кілька собак і досі перебувають під опікою Dogs Trust, «зокрема ті, що народили цуценят, поки були у нас», – додали там.

Одну з нещодавно врятованих собак на ім'я Бун взяв собі колишній комісар інспекторату RSPCA Дермот Мерфі. Він пояснив, що коли Бун уперше потрапив під опіку RSPCA, він мав нестачу ваги, біль у вухах та запалені очі.

Коли родина Мерфі взяла його, Буна доводилося заносити й виносити з машини.

«Він ніколи раніше не був на повідку, тож коли ти надягаєш повідок, він упирає кігті в підлогу – не розумів, що це таке», – розповів Мерфі.

Адаптація до життя поза переповненою вітальнею стала «певним сенсорним перевантаженням», і Буна потрібно було поступово знайомити з новими враженнями. Тепер Бун може бути без повідка і гратися з м'ячем.

«Це просто фантастично – бачити, як він розкрився і став частиною нашої родини», – додав Мерфі.

RSPCA заявила, що випадки, коли велику кількість тварин утримують в одному домі, можуть бути пов'язані з проблемами психічного здоров'я, кризою вартості життя або діяльністю заводчиків із поганими практиками.

У цьому випадку, як зазначила благодійна організація в заяві, вона не порушуватиме справу через «надзвичайно вразливий стан» власників.

RSPCA також повідомила, що фото, зроблене рятувальником, на якому видно десятки собак, скупчених у вітальні – не було створене штучним інтелектом. Десятки коментарів у соцмережах стверджували, що воно фейкове.

За словами благодійної організації, це фото ілюструє «вражаючу реальність» інцидентів із великою кількістю тварин, з якими має справу RSPCA, і кількість яких зросла на 70% в Англії та Уельсі з 2021 року.

Усі собаки були метисами пуделя, також відомими як «дудли». Такі собаки стали значно популярнішими останніми роками, входячи до трійки найпоширеніших метисів серед власників собак, згідно з опитуванням Dogs Trust за 2025 рік.

У листопаді RSPCA повідомила про порятунок 80 собак, переважно чихуахуа, померанських шпіців і метисів, із будинку в Бедфордширі.

