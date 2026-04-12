У Британії 250 собак жили в одній кімнаті: що з ними трапилося

Надія Карбунар
Організація із захисту тварин заявляє, що була змушена спростувати твердження про те, що зображення собак створив штучний інтелект
Після надання догляду та поведінкової підтримки багатьох собак уже успішно прилаштували, і вони насолоджуються життям у своїх постійних домівках

У Британії врятували понад 250 собак-метисів пуделя, яких тримали у приватному помешканні. На знімку, який зробив рятувальник, видно десятки собак, скупчених у кімнаті. У благодійній організації із захисту тварин (RSPCA) повідомили, що тварини почуваються добре. Про це інформує «Главком» із посиланням на BBC.

RSPCA раніше заявляла, що кількість і умови утримання собак, який знайшли в січні в нерозголошеному місці у Британії, «швидко вийшли з-під контролю через виняткові сімейні обставини».

Лі Гопгуд, оперативний суперінтендант RSPCA по Півночі Англії, сказав, що «як не дивно… собаки в порядку і почуваються дуже, дуже добре».

Однак багатьох собак знайшли із «зваляною та закоростянілою шерстю», яка потребувала лікування.

Із врятованих тварин 87 передали під опіку RSPCA, а решту взяла Dogs Trust.

Після надання догляду та поведінкової підтримки «багатьох собак уже успішно прилаштували, і вони насолоджуються життям у своїх постійних домівках», сказав речник Dogs Trust.

Кілька собак і досі перебувають під опікою Dogs Trust, «зокрема ті, що народили цуценят, поки були у нас», – додали там.

Одну з нещодавно врятованих собак на ім'я Бун взяв собі колишній комісар інспекторату RSPCA Дермот Мерфі. Він пояснив, що коли Бун уперше потрапив під опіку RSPCA, він мав нестачу ваги, біль у вухах та запалені очі.

Коли родина Мерфі взяла його, Буна доводилося заносити й виносити з машини.

«Він ніколи раніше не був на повідку, тож коли ти надягаєш повідок, він упирає кігті в підлогу – не розумів, що це таке», – розповів Мерфі.

Адаптація до життя поза переповненою вітальнею стала «певним сенсорним перевантаженням», і Буна потрібно було поступово знайомити з новими враженнями. Тепер Бун може бути без повідка і гратися з м'ячем.

«Це просто фантастично – бачити, як він розкрився і став частиною нашої родини», – додав Мерфі.

RSPCA заявила, що випадки, коли велику кількість тварин утримують в одному домі, можуть бути пов'язані з проблемами психічного здоров'я, кризою вартості життя або діяльністю заводчиків із поганими практиками.

У цьому випадку, як зазначила благодійна організація в заяві, вона не порушуватиме справу через «надзвичайно вразливий стан» власників.

RSPCA також повідомила, що фото, зроблене рятувальником, на якому видно десятки собак, скупчених у вітальні – не було створене штучним інтелектом. Десятки коментарів у соцмережах стверджували, що воно фейкове.

За словами благодійної організації, це фото ілюструє «вражаючу реальність» інцидентів із великою кількістю тварин, з якими має справу RSPCA, і кількість яких зросла на 70% в Англії та Уельсі з 2021 року.

Усі собаки були метисами пуделя, також відомими як «дудли». Такі собаки стали значно популярнішими останніми роками, входячи до трійки найпоширеніших метисів серед власників собак, згідно з опитуванням Dogs Trust за 2025 рік.

У листопаді RSPCA повідомила про порятунок 80 собак, переважно чихуахуа, померанських шпіців і метисів, із будинку в Бедфордширі.

Нагадаємо, учені з британського аналітичного агентства, використовуючи давньогрецьку формулу «фізичної досконалості», з'ясували, який собака найкрасивіший. В результаті дослідження було складено список гармонійно складених порід, який очолив шотландський керн-тер'єр. 

Також учені з’ясували, що війна в Україні запустила зворотну еволюцію собак. За короткий, за історичними мірками, період колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. 

