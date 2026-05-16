Рятувальники Київщини винесли з вогню двох маленьких оленят (фото)

Максим Бурич
фото: ДСНС Київщини
Через спекотну та суху погоду на Київщині почастішали пожежі в екосистемах

Аномально спекотна та суха погода на Київщині призвела до різкого збільшення кількості пожеж в екосистемах. Окрім нищівного вогню, який охоплює ліси та поля, під загрозою опинилися дикі тварини. Проте завдяки мужності та людяності українських надзвичайників, з полум'я вдалося визволити двох новонароджених оленят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації масштабних займань вогнеборці діяли у різних куточках області. Одне оленятко надзвичайники помітили посеред охопленої димом території у Зоні відчуження, де триває складна боротьба з вогнем. Іншого малюка бійці ДСНС буквально винесли на руках під час приборкання сухої трави та чагарників у Фастівському районі.

фото: ДСНС Київщини

Обидві тварини були сильно перелякані, дезорієнтовані та знесилені, але завдяки вчасному втручанню пожежників залишилися живими. Вони стали живим нагадуванням, що робота рятувальників – це боротьба за кожне життя.

фото: ДСНС Київщини
фото: ДСНС Київщини

Наразі життю знайдених оленят нічого не загрожує, їм надали необхідну допомогу та передали під нагляд фахівців.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні рятувальники врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії.

