Татуювання у вигляді скелета. Українець побив рекорд легендарного Zombie Boy

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олег Карпа працює медбратом судово-медичної експертизи
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Лікар підтвердив, що кожне тату Карпа відповідає зображенню реальної кістки

28-річний Олег Карпа встановив світовий рекорд, перевершивши досягнення легендарного Zombie Boy – найвідомішої постаті у світі бодіарту. На тілі українця – 230 татуювань у вигляді кісток, що відтворюють анатомію людського скелета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Деталі рекорду

«Поки світ згадує рекорд епатажного Ріка Дженеста (Rick Genest, автор світового бренду Zombie Boy), у Дрогобичі спокійно (ну майже) упродовж п'яти років готувався новий світовий рекорд. Знайомтеся, 28-річний Олег Карпа, – створив на своєму тілі наочний посібник з анатомії скелета. Разом із лікарем-патологоанатомом (так-так, ви не помилилися) ми три години рахували татуювання зображень кісток, вивчаючи кожен сантиметр тіла Олега», – йдеться у повідомленні.

За словами Вєтрової, татуювання фактично дублюють реальну будову скелета. Лікар підтвердив, що кожне тату відповідає зображенню реальної кістки.

«Олег не просто побив попередній рекорд, він його «перемножив»: у Ріка Дженеста було набито на тілі 139 кісток. Для тих, хто з анатомії пам’ятає цифру 206, поясню: ми зафіксували рекордну анатомічну деталізацію – тут і сесамоподібні кістки, і найдрібніші кістки п’ястка, плесна та фаланг пальців (що зазвичай не враховується у спрощених анатомічних моделях) – ювелірна наукова точність! Якщо тіло Олега це – шедевр анатомії, то обличчя він залишив чистим», – додала експертка.

Вєтрова розповіла, що рекордсмен є медбратом судово-медичної експертизи, працює в морзі та паралельно розвиває напрямок танатопрактики в Україні, проводячи онлайн та офлайн курси.

Що відомо про Zombie Boy

Zombie Boy був відомий своїми татуюваннями
Zombie Boy був відомий своїми татуюваннями
фото: narcity.com

Zombie Boy прославився татуюваннями у вигляді скелета та двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннесса як людина з найбільшою кількістю татуювань кісток на тілі. Прізвисько Zombie Boy Рік Дженест отримав у 15 років після операції з видалення пухлини головного мозку.

У серпні в 2018 році в Монреалі, Канада, модель Рік Дженест наклав на себе руки.

До слова, трирічний малюк з Києва має статус рекордсмена України в номінації «Найбільша окружність кучерів у дитини».

Також у Житомирі було зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти». Рекордсменом став тримісячний Марк зі Звягеля, довжина його волосся – 8 см.

Татуювання у вигляді скелета. Українець побив рекорд легендарного Zombie Boy
Татуювання у вигляді скелета. Українець побив рекорд легендарного Zombie Boy
