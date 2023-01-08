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У Курську сталася пожежа. Сотні росіян залишилися без світла

Альона Боженко
glavcom.ua
У Курську сталася пожежа. Сотні росіян залишилися без світла
У Курську сталася пожежа
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули вибух

У суботу ввечері, 7 січня, під російським Курськом, у селі Моква спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції. Жителі села тимчасово залишились без електроенергії. Про це повідомляють місцеві пабліки.

У мережі росіяни жаліються, що через загоряння на підстанції у них немає електроенергії. За їхніми словами, пожежа сталася близько 22:30. Причини пожежі невідомі. 

Наразі пожежу локалізували. Очевидці також повідомляють, що перед пожежею чули вибух.

За прогнозами синоптиків, станом на вечір 7 січня у Курську температура повітря 20-22 градусів морозу. 

Нагадаємо, 7 січня у Бєлгородській області Росії пролунали вибухи

Також 6 січня в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. За даними місцевих жителів, рашисти мають втрати.

 

Теги: пожежа вибух росія

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