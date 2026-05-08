У Франції заарештовано ймовірного співучасника тортур у донецькій вʼязниці «Ізоляція»

Валерія Поліщук
Євген Б., сам будучи ув'язненим, виконував роль помічника окупаційної адміністрації
45-річний уродженець Донецька проживав у Франції з 2021 року

У Франції заарештували громадянина України Євгена Б., якого підозрюють у катуваннях та сексуальному насильстві над в'язнями в секретній в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RFI.

За даними слідства, 45-річний уродженець Донецька проживав у Франції з 2021 року. Його затримали ще 7 квітня, після чого пред'явили звинувачення та взяли під варту. Слідчі Центрального управління боротьби зі злочинами проти людяності (OCLCH) опитали колишніх в'язнів «Ізоляції», які підтвердили причетність затриманого до звірств у період з 2016 по 2019 роки.

Слідство встановило, що Євген Б., сам будучи ув'язненим, виконував роль помічника окупаційної адміністрації. Йому доручали вибивати зізнання з інших затриманих, застосовувати до них тортури та акти сексуального насильства.

Французька прокуратура наголошує, що слідчі дії виявили масштабну систему катувань та принижень, які мали систематичний характер. Свідчення колишніх бранців підтверджують існування організованої схеми фізичного та сексуального знущання над тими, кого окупанти підозрювали у підтримці українського уряду.

Нагадаємо, в'язниця «Ізоляція» була створена окупаційною владою у 2014 році на території колишнього центру сучасного мистецтва в Донецьку. За даними ООН, через цей об’єкт, який правозахисники називають справжнім «концентраційним табором», пройшли сотні людей, яких піддавали тортурам електричним струмом та приниженню людської гідності. Практика катувань на цьому об’єкті продовжується і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У катівні силоміць утримували цивільних та полонених військовослужбовців. Зафіксовані численні випадки тортур з боку бойовиків «ДНР».

Раніше повідомлялося, що у 2021 році СБУ затримала коменданта донецької в’язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського. Під час розслідування та розгляду справи у суді він перебував під вартою. Розслідування справи завершили у червні 2022 року, після чого матеріали передали до суду. Суд оголосив йому вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

