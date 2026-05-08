Урочистості до Дня перемоги в Парижі. Макрон отримав шеврони від українських ветеранів

Наталія Порощук
Українська делегація з ветеранів російсько-української війни взяли участь в урочистостях
фото: Natalia Kalmykova/Facebook

Серед українських бійців були Павло Якимчук, Ігор Салій та Денис Щербатюк

Українські ветерани долучилися до пам’ятних заходів у Парижі з нагоди вшанування жертв Другої світової війни та зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову.

«Мала велику честь від імені уряду України очолити делегацію з ветеранів російсько-української війни для участі в урочистостях до 81-і річниці Перемоги в Парижі. Церемонія відбулась під головуванням Президента Французької Республіки Емануеля Макрона. Президент особисто потис руки українським ветеранам, які в 21 сторіччі захищають демократію і вільний світ!», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрінформу», ветерани подарували Макрону шеврони своїх підрозділів. Серед українських бійців були Павло Якимчук, Ігор Салій та Денис Щербатюк.

Нагадаємо, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.

Зауважимо, 8 травня Україна разом з усією Європою вшановує завершення Другої світової війни та перемогу над нацизмом. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський провів паралелі між подіями 81-річної давнини та сучасною агресією РФ, наголосивши, що захист світу від путінського режиму є обов’язком перед пам’яттю мільйонів жертв ХХ століття.

Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ
Фіцо у Москві зробив гучну заяву щодо війни в Україні
Урочистості до Дня перемоги в Парижі. Макрон отримав шеврони від українських ветеранів
«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві
Резонансний провал прем'єрки Данії. Країна залишилася без нового уряду
Польща перша в ЄС підписала угоду у межах програми переозброєння SAFE

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

