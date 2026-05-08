Урочистості до Дня перемоги в Парижі. Макрон отримав шеврони від українських ветеранів

Українські ветерани долучилися до пам’ятних заходів у Парижі з нагоди вшанування жертв Другої світової війни та зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову.

«Мала велику честь від імені уряду України очолити делегацію з ветеранів російсько-української війни для участі в урочистостях до 81-і річниці Перемоги в Парижі. Церемонія відбулась під головуванням Президента Французької Республіки Емануеля Макрона. Президент особисто потис руки українським ветеранам, які в 21 сторіччі захищають демократію і вільний світ!», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрінформу», ветерани подарували Макрону шеврони своїх підрозділів. Серед українських бійців були Павло Якимчук, Ігор Салій та Денис Щербатюк.

Нагадаємо, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.

Зауважимо, 8 травня Україна разом з усією Європою вшановує завершення Другої світової війни та перемогу над нацизмом. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський провів паралелі між подіями 81-річної давнини та сучасною агресією РФ, наголосивши, що захист світу від путінського режиму є обов’язком перед пам’яттю мільйонів жертв ХХ століття.