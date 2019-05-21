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    У світі

    У Греції будівлю парламенту закидали фарбою

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    Інцидент стався за кілька днів до виборів в Європарламент - У Греції будівлю парламенту закидали фарбою
    Інцидент стався за кілька днів до виборів в Європарламент

    Такі напади відбуваються в Афінах досить часто, хоча рідко нападники обирають за мету будівлю парламенту, - поліція

    У Греції 21 травня в центрі Афін невідомі закидали червоною фарбою будівлю парламенту. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Зазначається, що будівля парламенту охороняється найбільше.

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    «Зловмисники кидали фарбу всього кілька хвилин, а потім розбіглися по довколишніх вулицях. На фасаді парламенту залишилося кілька червоних плям», - повідомляє поліція.

    Також, за словами місцевих правоохоронців, правопорушники використали дві димові шашки.

    Інцидент стався за кілька днів до виборів в Європарламент. Такі напади відбуваються в Афінах досить часто, хоча рідко нападники обирають за мету будівлю парламенту.

    Раніше повідомляло, що в столиці Греції Афінах невідомі закидали пакетами з фарбою і димовими шашками резиденцію посла США в Греції Джеффрі Пайетта. В інциденті брали участь близько десяти осіб. Група людей під'їхала до резиденції, закидали пакетами і шашками, а потім зникла з місця події. Співробітникам поліції, які знаходилися недалеко від резиденції посла, вдалося затримати вісім осіб.

    Крім того, 2 березня під консульством Російської Федерації у столиці Греції Афінах прогримів вибух. Невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

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