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    У світі

    У Греції підірвали автівку журналістки - ЗМІ

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    Вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, що був прикріплений під приватним автомобілем жінки біля її ж будинку - У Греції підірвали автівку журналістки - ЗМІ
    Вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, що був прикріплений під приватним автомобілем жінки біля її ж будинку

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, лише сам транспортний засіб пошкоджений

    У Греції у місті Папагу, що неподалік від столиці - міста Афіни, невідомі підірвали автомобіль тележурналістки.

    Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на грецькі ЗМІ.

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    «Близько 2.30 вночі у північному передмісті (Афін - ред.) Папагу був підірваний автомобіль тележурналістки, яка висвітлювала роботу поліції», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє видання, вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, що був прикріплений під приватним автомобілем жінки біля її ж будинку.

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, лише сам транспортний засіб пошкоджений.

    Зазначається, що минулої ночі невідомі закидали також поліцейський відділок коктейлями Молотова на сході Афін.

    Наразі невідомо, чи якось пов'язані між собою ці два інциденти.

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