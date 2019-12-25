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    У світі

    У Грузії захотіли створити свій «нормандський формат»

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    Вступ в діалог з Росією не означає автоматичних поступок Москві, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі&nbsp; - У Грузії захотіли створити свій «нормандський формат»
    Вступ в діалог з Росією не означає автоматичних поступок Москві, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі 

    Тбілісі повинен залучити до діалогу з Москвою своїх міжнародних партнерів

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що для діалогу Тбілісі з Москвою може бути створений новий «нормандський формат». Про це вона сказала в інтерв’ю «Першому каналу» Грузії.

    За словами президента Грузії, зазвичай країни вирішують свої проблеми двома способами – або війною, або дипломатією, проте Тбілісі вибрав для себе третій шлях. «Ми пропонуємо нашим друзям використовувати свої дипломатичні здібності на нашу користь», – пояснила вона.

    Зурабішвілі зазначає, що на даний момент у Грузії «немає сил вести переговори поодинці», тому Тбілісі повинен спробувати залучити до діалогу з Москвою своїх міжнародних партнерів. На її думку, якщо Грузія вступить в діалог з Росією, не будучи з нею на рівних, переговори не будуть ефективними.

    Крім того, президент Грузії підкреслила, що вступ в діалог з Росією не означає автоматичних поступок Москві, додавши, що країни повинні використовувати всі можливості для налагодження двосторонніх відносин.

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    Як повідомлялося, у Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим – в область грудей.

    Нормандський формат Росія Грузія Саломе Зурабішвілі
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