У Грузії захотіли створити свій «нормандський формат»



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Вступ в діалог з Росією не означає автоматичних поступок Москві, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі

Тбілісі повинен залучити до діалогу з Москвою своїх міжнародних партнерів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що для діалогу Тбілісі з Москвою може бути створений новий «нормандський формат». Про це вона сказала в інтерв’ю «Першому каналу» Грузії.

За словами президента Грузії, зазвичай країни вирішують свої проблеми двома способами – або війною, або дипломатією, проте Тбілісі вибрав для себе третій шлях. «Ми пропонуємо нашим друзям використовувати свої дипломатичні здібності на нашу користь», – пояснила вона.

Зурабішвілі зазначає, що на даний момент у Грузії «немає сил вести переговори поодинці», тому Тбілісі повинен спробувати залучити до діалогу з Москвою своїх міжнародних партнерів. На її думку, якщо Грузія вступить в діалог з Росією, не будучи з нею на рівних, переговори не будуть ефективними.

Крім того, президент Грузії підкреслила, що вступ в діалог з Росією не означає автоматичних поступок Москві, додавши, що країни повинні використовувати всі можливості для налагодження двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, у Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим – в область грудей.