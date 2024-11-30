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Протести у Тбілісі: у парламенті сталася пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Протести у Тбілісі: у парламенті сталася пожежа (відео)
Мітингувальники спалили опудало засновника правлячої партії Бідзини Іванішвілі
фото: скріншот з відео

Мітингувальники зводять барикади біля будівлі парламенту Грузії

У Тбілісі грузини знову вийшли на протести до будівлі парламенту. В одному з кабінетів почалася пожежа, а мітингувальники спалили опудало засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Зазначається, що протестувальники закидали парламент феєрверками, частина з яких потрапила до вибитих вікон.

Також біля входу до будівлі парламенту Грузії люди також спалили опудало засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі.

Протести у Тбілісі: у парламенті сталася пожежа (відео) фото 1

Мітингувальники почали зводити барикади біля будівлі парламенту Грузії: несуть великі фрагменти огорож, використовують лавки та стенди. Також проти протестувальників поліція знову почала застосовувати водомети.

Раніше силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: пожежа Грузія парламент мітинг

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