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Єврокомісія роз’яснила, як плануватиме майбутнє українських біженців після 2025 року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Єврокомісія роз’яснила, як плануватиме майбутнє українських біженців після 2025 року
Станом на зараз ООН налічує понад 6 млн українських біженців
фото: straz_graniczna/twitter

Підтримка біженців залежить від того, коли та як закінчиться війна в Україні

Єврокомісія вноситиме пропозиції щодо юридичного статусу українських біженців на території ЄС після 2025 року лише за умови попередньої одностайної згоди з боку урядів країн-членів та України. Про це за результатами неформального засідання міністрів із питань міграції і внутрішніх справ у Брюсселі заявила профільна єврокомісарка Ілва Йоганссон, пише «Радіо Свобода».

«Ми ще не готували ніяких проєктів рішень. У нас є час для цього. Ми не будемо нічого розробляти, доки у нас справді не буде гарної «посадкової зони» разом із державами-членами і Україною. І Єврокомісія не вноситиме пропозиції, доки не пересвідчимося, що її підтримують як Україна, так і держави-члени», – заявила єврокомісарка.

Йоганссон також зазначила, що її офіс перебуває на зв’язку з українськими компетентними органами щодо цього питання, а в Євросоюзі є «чітке бажання країн-членів продовжувати використовувати підхід ЄС, а не різні підходи різних держав».

«Саме таке ставлення мали більшість держав-членів, обговорюючи підхід, орієнтований на повернення… Звичайно, все також залежить від того, як триватиме війна і коли вона закінчиться, і як вона закінчиться, і коли ми зможемо почати відбудову України. Звісно, це треба враховувати. Це речі, яких ми не знаємо. Але справді така була атмосфера», – розповіла посадовиця.

Ніколь де Мур, держсекретарка з питань міграції Бельгії, що нині головує в Раді ЄС, підтвердила, що держави-члени Євросоюзу прагнуть гармонізації в питанні щодо майбутнього українських біженців.

«Ми погодилися, що ухвалення 27 різних національних законодавчих актів на цю тему було б контрпродуктивним, що також призвело б до вторинних переміщень і спричинило б невизначеність для залучених людей. Тому Єврокомісія і країни-члени вирішили продовжити це обговорення, зокрема разом з українською владою, щоб спільно ухвалити рішення найближчим часом», – зазначила бельгійська урядовиця.

Ніколь де Мур зазначила, що мають вивчатися різні сценарії, і додала, що невідомо, що буде в березні 2025-го. Вона наголосила, що треба обміркувати різні сценарії та дослідити, які заходи можна було б вжити для подальшого захисту біженців, якщо це необхідно і доки це необхідно.

Нагадаємо, за підрахунками ООН, близько 3,7 млн українців вважаються внутрішньо переміщеними особами, а ще 6,3 млн – біженцями. Цього року в ООН на допомогу Україні планують виділити $4,2 млрд. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді заявив про стурбованість тим, що війну в Україні забувають на тлі інших глобальних криз, які забирають на себе увагу.

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Теги: Єврокомісія Україна біженці

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