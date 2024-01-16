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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Як повертати українських чоловіків з-за кордону

glavcom.ua
«На сьогодні воює/воював кожен п'ятий українець призовного віку»
фото: Depositphotos

Важливий чинник, з якого доведеться починати діалог з ухилянтами, – закон про мобілізацію

Прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kiev Independent повідомила, що чітко і однозначно заявила Зеленському: Естонія не видаватиме Україні українських чоловіків призовного віку, не позбавлятиме їх «тимчасового захисту».

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«Коли вони сюди прибули, Європейський союз надав їм тимчасовий захист. Тому ми точно не робитимемо нічого для їх видачі. Це завдання України – звертатися до людей, які тут знаходяться, і запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині».

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Позиція цілком очікувана, адже видача громадян з офіційним статусом біженця і гарантіями тимчасового захисту від держави і ЄС вимагала б зламати всю правову систему Європи. Надто багато законів довелось би обмежити в дії щодо громадян України. А це прецедент – і купа нових проблем зараз і в майбутньому. Європу і кожну державу ЄС такий розвиток подій закономірно не влаштовує.

І суто теоретично Каллас та інші праві, коли кажуть нам «Запрошуйте своїх громадян захищати їхню Батьківщину». Тобто, налагоджуйте діалог і пропонуйте прийнятні умови.

При тому по факту «прийнятні умови» для значної кількості українських чоловіків за кордоном – це все про ту ж боротьбу з корупцією. Тільки реальну. Коли корупціонерів не відсторонятимуть від посади, не обмежуватимуться скасуванням підставних тендерів – а конфісковуватимуть все набуте за час війни майно в них і родичів. І всіх придатних чоловіків мобілізовуватимуть.

Ну і другий важливий чинник, з якого доведеться починати діалог з ухилянтами, – закон про мобілізацію. Точніше, справедливі принципи мобілізації, одні правила для всіх.

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Трохи математики – приблизної, просто для того, щоб прикинути масштаби.

В Україні зараз 29 мільйонів населення (дані Українського інституту майбутнього; ООН каже, що нас 36,7 млн; Київська школа економіки – що взагалі 25,4 млн+ 5,8 млн біженців; Інститут демографії і Елла Лібанова – що нас 28-34 млн, бо невідомо, що робиться з міграцією; при тому держслужба статистики в передвоєнному грудні 2021 казала, що нас 41,27 млн).

З них економічно активних за приблизно однаковими для всіх джерел оцінками близько 12 мільйонів. Жінок на 15% десь більше, ніж чоловіків – тобто, загалом чоловіків придатного до мобілізації віку орієнтовно десь трохи більше 5 мільйонів.

УБД з початку 2022 року отримали 270 тисяч осіб (дані Мінветеранів). ЗСУ за даними МОУ зараз налічує 820 тисяч. Разом це десь 1,1 млн чоловіків (чисельність жінок статистично незначуща, 50-60 тисяч). Отже, виходить наступне співвідношення.

На сьогодні воює/воював кожен п'ятий українець призовного віку.

Дані у відкритому доступі підтверджують цю приблизну оцінку: населення Києва зараз 2,8 млн, з них чоловіків (35% від населення) призовного віку (41% від кількості) десь до 0,5 млн. Мобілізовано на літо 2023 було 100 000 (дані КМДА) – тобто, десь кожен п'ятий і є.

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А тепер про справедливість, яку хочуть бачити і ухилянти теж:

  • мобілізацію десь 60 нардепів (загалом у ВР 316 чоловіків, на 2019 тільки троє мали понад 60 років).
  • мобілізацію 28,2 тисяч поліцейських (за наказом КМУ від травня 2023 загальна чисельність нацполіції 141 330)
  • мобілізацію десь 500 суддів (загальна чисельність відповідно до лютневого 2023 наказу ДСА 6278 осіб, більше половини списуємо на жінок і старших за 60 чоловіків).
  • мобілізацію десь 1200 прокурорів (загальна кількість, відповідно до Закону, «не повинна перевищувати 15 000», мінус жінки і старші чоловіки...).

Ну, ви зрозуміли принцип.

***

І от з такої стартової позиції – справедливості і однакових для всіх правил – і має починати держава Україна (тобто, українська влада) діалог з українцями призовного віку за кордоном. Все решта – арешти рахунків, штрафи, інші покарання – непродуктивно, бо тільки збільшить корупцію – чи хтось сумнівається?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці мобілізація влада

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